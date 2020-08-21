【新冠肺炎】林鄭預計９月１日開展全民檢測計劃，爭取兩周內完成

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥在記者會上表示，若非中央支持，特區將無

法展開普及社區檢測，中央政府支援香港抗疫的三大項目，包括：（一）一次過的普及社區檢測

，預計將於９月１日開始，爭取於兩周內完成；（二）在亞博館建設社區治療設施，包含

１０００張病床，亦設有負壓病房設施；以及（三）在亞博館旁，３﹒２公頃的亞博館二期土地

上，新建兩層的臨時醫院，提供８００病床的負壓病房，預計興建時間約數月。（ｂｎ）

