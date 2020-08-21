【新冠肺炎】林鄭預計９月１日開展全民檢測計劃，爭取兩周內完成

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥在記者會上表示，若非中央支持，特區將無
法展開普及社區檢測，中央政府支援香港抗疫的三大項目，包括：（一）一次過的普及社區檢測
，預計將於９月１日開始，爭取於兩周內完成；（二）在亞博館建設社區治療設施，包含
１０００張病床，亦設有負壓病房設施；以及（三）在亞博館旁，３﹒２公頃的亞博館二期土地
上，新建兩層的臨時醫院，提供８００病床的負壓病房，預計興建時間約數月。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話21/08/2020
《嚟緊炒D乜》內循環概念餐飲前景看俏 九毛九16元入博再破頂
|財經熱話21/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
|開市Good Morning21/08/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：平醫跌穿百天線宜先止蝕
|財經熱話21/08/2020
【阿里績後】阿里下半年銷售及雲業務仍有睇頭 高位有貨可續持有
|中國故事21/08/2020
【創板改革】深圳創業板註冊制24日開板 交易新規同步實施
|生財有道21/08/2020
【人仔定存】「兩厘息」重現 邊間條款最順攤？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰