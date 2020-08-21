  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/08/2020 16:06

【新冠肺炎】政府：中央７月初已同意健康碼構思，絕無追蹤功能

　　《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥表示，中央於７月初已同意健康碼通關，但
由於疫情反覆，未能落實相關安排，待疫情穩定後才可落實。創新及科技局局長局長薛永恆強調
，健康碼沒有追蹤功能，有關資料均由申請者自願提供，在得到申請人同意後，才會轉交廣東和
澳門，符合私隱條例要求。
　　他續稱，開發香港健康碼的目的，是讓市民取得陰性證明的「香港健康碼」後，自行轉換成
澳門和廣東省的「澳康碼」和「粵康碼」。（ｂｎ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/08/2020
《嚟緊炒D乜》內循環概念餐飲前景看俏　九毛九16元入博再破頂
財經熱話21/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
開市Good Morning21/08/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：平醫跌穿百天線宜先止蝕
財經熱話21/08/2020
【阿里績後】阿里下半年銷售及雲業務仍有睇頭　高位有貨可續持有
中國故事21/08/2020
【創板改革】深圳創業板註冊制24日開板　交易新規同步實施
生財有道21/08/2020
【人仔定存】「兩厘息」重現　邊間條款最順攤？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金