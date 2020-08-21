【新冠肺炎】政府：中央７月初已同意健康碼構思，絕無追蹤功能

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥表示，中央於７月初已同意健康碼通關，但
由於疫情反覆，未能落實相關安排，待疫情穩定後才可落實。創新及科技局局長局長薛永恆強調
，健康碼沒有追蹤功能，有關資料均由申請者自願提供，在得到申請人同意後，才會轉交廣東和
澳門，符合私隱條例要求。
他續稱，開發香港健康碼的目的，是讓市民取得陰性證明的「香港健康碼」後，自行轉換成
澳門和廣東省的「澳康碼」和「粵康碼」。（ｂｎ）
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