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21/08/2020 18:27

【新冠肺炎】民建聯建議政府向全民派錢不少於５０００元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》民建聯建議政府向全民派不少於５０００元，在支援市民的同
時，亦顧及政府承擔能力。
　　民建聯主席李慧琼表示，今次建議派錢不少於５０００元，是考慮到抗疫很不明朗。她指政
府已耗資３０００億元，並須為第四波疫情可能來臨作好準備。
　　民建聯與政務司司長張建宗會面，提出１０點建議，包括容許市民從強積金戶口提取最多
１０萬元應急，並促請政府設立失業援助金，以及加強調查申請保就業計劃的僱主有否將款項用
於員工。（ｃｌ）

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