【企業盈喜】中傳動（００６５８）料中期純利增１﹒３倍

《經濟通通訊社２１日專訊》中國高速傳動（００６５８）公布，預期截至６月３０日止中

期純利按年增約１﹒３倍，至約２﹒９４億元人民幣。

該集團指，預期持續經營業務溢利將升約５０％，主要受惠於銷售收入和毛利率的增長，以

及財務成本的降低。

該集團預期於本月２８日或前後公布業績。（ｗｈ）

