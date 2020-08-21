【企業盈喜】建德國際（００８６５）料中期純利增最多６．３倍

《經濟通通訊社２１日專訊》建德國際（００８６５）公布，預期截至６月３０日中期純利

介乎於８９００萬元（人民幣．下同）至１﹒０９億元，比去年同期純利１４９３萬元增長介乎

約４﹒９６倍至６﹒３倍。

該集團指，預期盈利大幅增長主因物業發展業務的收益及毛利增加。

該集團預期於本月３１日前公布業績。（ｗｈ）

