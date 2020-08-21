【企業盈警】米格國際（１２４７）料中期虧損收窄，減少撇銷壞帳

《經濟通通訊社２１日專訊》米格國際（０１２４７）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損大幅減少約６０％，至約３７３１萬元人民幣。

該集團指，虧損減少主因期內實行嚴格的控制措施，令到就貿易應收款項撇銷的壞帳、銷售

及分銷開支以及行政及其他營運開支大幅減少。不過，該集團指，期內收益減少約２５％，因為

新型冠狀病毒在全球的疫情導致消費市場需求下降。

該集團預期於本月２８日或之前公布業績。（ｗｈ）

