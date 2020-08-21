【企業盈警】建聯集團（００３８５）料中期溢利淨額跌３４％

《經濟通通訊社２１日專訊》建聯集團（００３８５）公布，預期截至６月３０日中期溢利

淨額按年下跌約３４％，至約６０５２萬元。

該集團指，溢利淨額下跌主因樓宇建築工程部門之以往大型項目已完工，惟新項目因社會狀

況及２０１９新型冠狀病毒大流行而推遲獲授予，加上樓宇相關承造服務部門現時之重大項目仍

處於建設初步階段，因此利潤貢獻低於去年同期，而員工成本及間接費用亦因應項目數目增加而

有所增加。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

