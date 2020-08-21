【企業盈警】康大食品（００８３４）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２１日專訊》康大食品（００８３４）公布，預期截至６月３０日止中期錄
得虧損，去年同期純利約４８０萬元人民幣。
該集團指，轉盈為虧主因在疫情期間雞肉的需求萎縮使得雞的市價同比下跌，導致生物資產
公平值變動減估計出售成本所產生收益減少所致。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事20/08/2020
《神州經脈》中美近日重啟通話 LPR連續四月持平 滬指兩連跌
|FOCUS20/08/2020
【FOCUS】減辣續命工商舖 港樓預期防逆轉
|財經熱話20/08/2020
【AIA績差】友邦增派息惟新業務價值遜預期 短期或試穿70元
|財經熱話20/08/2020
【看高一線】港交所績優中概股上市成新動力 大和看447.1元
|中國故事20/08/2020
【汛情告急】三峽大壩罕啟11孔洩洪 最強洪峰湧向長江中下游
|開市Good Morning20/08/2020
《開市Good Morning》林家亨﹕友邦下半年前景可改善
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰