【企業盈警】康大食品（００８３４）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２１日專訊》康大食品（００８３４）公布，預期截至６月３０日止中期錄

得虧損，去年同期純利約４８０萬元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因在疫情期間雞肉的需求萎縮使得雞的市價同比下跌，導致生物資產

公平值變動減估計出售成本所產生收益減少所致。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

