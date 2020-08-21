【企業盈警】兌吧料中期經調整盈轉虧最多２５００萬人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》兌吧（０１７５３）公布，繼早前發盈利警告後，預期截至６

月３０日止中期經調整虧損介乎約２２００萬元（人民幣．下同）至２５００萬元，而去年同期

經調整利潤約１．２６億元。

該集團指，經調整虧損╱利潤為期內虧損╱利潤加回以股份為基礎的付款、上市開支及以公

允價值計量並計入損益的金融負債的公允價值變動。

該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

