《日入而息》美團扭虧賺逾６億人幣，政府９月１日開展全民檢測

《今天重點》﹡美團點評（０３６９０）中期扭虧為盈賺６﹒３１億元人民幣，不派息；次

季多賺１﹒５２倍至２２﹒１億元人民幣

﹡港交所（００３８８）修訂售予專業投資者債券上市制度，增設最低１億發

行額規定

﹡林鄭預計９月１日開展全民檢測計劃，爭取兩周內完成；利用健康碼進出公

眾地方不切實際，從無考慮；全民檢測在１８區設檢測中心，使用鼻腔咽喉

拭子採樣；政府表示中央７月初已同意健康碼構思，絕無追蹤功能；特首將

與業界討論逐步重開業務，首階段恢復晚市堂食

﹡本港新增２７宗確診個案，１８宗為本地感染

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒１８％，結束三連跌



《即日市況》﹡濠睹、友邦齊反彈，港股升３２２點報２５１１３收復多條平均線



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒５％惟成交遇冷，周升０﹒６％連升四周



《美元匯價》﹡歐元在１﹒１９關口前可能進入震盪行情；歐元最新報１﹒１７６５╱

６９，日圓最新報１０５﹒７７╱８０



《公司業績》﹡美團點評（０３６９０）中期扭虧為盈賺６﹒３１億元人民幣，不派息；次

季多賺１﹒５２倍至２２﹒１億元人民幣

﹡中航科工（０２３５７）半年盈利７﹒４億元人民幣，升近１６％，不派息

﹡中國建築（０３３１１）半年盈利２９億元，升逾１％，息１７仙

﹡ＳＯＨＯ中國（００４１０）半年盈利２億元人民幣，跌近６４％，不派息

﹡海豐國際（０１３０８）半年盈利１﹒２億美元，升近一成，息２２港仙

﹡雅居樂（０３３８３）半年賺５１﹒３億元人民幣，升１％，息５０港仙

﹡國微控股（０２２３９）中期虧損增至逾６３６萬美元，不派息

﹡通達集團（００６９８）中期純利跌９１％至２９０２﹒５萬元，不派息

﹡龍光（０３３８０）半年盈利６１﹒６億元人民幣，升２０％，息４３港仙

﹡華檢醫療（０１９３１）中期利潤減逾８７％，派息１﹒６７２港仙

﹡國藥（０１０９９）附屬國藥器械中期溢利３﹒２億元人民幣，升

２２﹒３％

﹡安莉芳（０１３８８）中期盈轉虧３８７１﹒３萬元，不派息

﹡辰興（０２２８６）中期溢利５０９１萬元人民幣，跌逾３５％，不派息

﹡佳兆業美好（０２１６８）中期純利升３１％至１﹒１９億元，不派息

﹡金力集團（０３９１９）中期賺４１５﹒９萬升４９﹒９％，不派息

﹡金馬能源（０６８８５）中期溢利２﹒３億元人幣，跌三成一，派息１０分

﹡奇士達（０６９１８）中期溢利１５５萬元人民幣，跌８８﹒４％，不派息

﹡美的置業（０３９９０）中期利潤增逾一成四，不派息

﹡合生（００７５４）半年盈利５１億元升逾９２％，股息大增五倍至６亳

﹡弘陽服務（０１９７１）中期純利升２﹒６％至２３３２﹒２萬元人民幣

﹡冠君（０２７７８）中期可分派收入跌７﹒５％，朗豪坊商場租金收益跌兩

成

﹡春立醫療（０１８５８）中期純利升７％至１﹒１７億元人民幣

﹡錦州銀行（００４１６）中期純利虧轉盈４﹒０７億元人民幣

﹡興證國際（００６０５８）中期盈轉虧蝕２﹒８６億元，不派息

﹡華顯光電（００３３４）中期盈轉虧蝕８８５３萬元人民幣，不派中期息

﹡中國創新投資（０１２１７）中期盈轉虧蝕１８７６萬元，不派中期息

﹡山東新華製藥股份（００７１９）中期純利升１５﹒５６％，不派中期息

﹡萬順集團（０１７４６）中期純利按年跌５％至１８１萬元，不派息

﹡綠景中國地產（０００９５）純利按年跌９６％至３７５６萬元人民幣，不

派息

﹡海通（００６６５）中期純利跌５０％至５﹒２１億元，派息４﹒４仙

﹡中國宏橋（０１３７８）中期純利按年升１４﹒３％，派中期息１５仙

﹡福耀玻璃（０３６０６）中期純利按年跌３６％，不派中期息

﹡港通控股（０００３２）中期純利按年跌５９﹒５％，派第二季中期息６仙

﹡連達科技（００８８９）中期轉盈為虧蝕６６３萬元，派息０﹒０１元

﹡魯大師（０３６０１）中期純利按年跌８﹒３％至４５４７萬元人民幣

﹡美蘭空港（００３５７）中期純利按年跌７１％，不派息

﹡仁恆實業控股（０３６２８）中期純利跌１７％至１３０萬元，不派息

﹡深高速（００５４８）中期純利按年跌９７﹒２２％，不派中期息

﹡飛達控股（０１１００）中期少賺９７﹒８％至７５﹒７萬元，派中期息２

仙

﹡人保（０１３３９）中期純利跌１８﹒６％至１２６億元人民幣，派息

３﹒６分



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）修訂售予專業投資者債券上市制度，增設最低１億發

行額規定

﹡中環控股（０１７３５）訂立浙江衢州雷迪森庄園酒店管理合同

﹡北京體育文化（０１８０３）終止向中互海州注資商業設施

﹡弘陽服務（０１９７１）料全年新增在管面積按年複合增長約５０％

﹡石四藥（０２００５）新產品頭孢地尼膠囊及琥珀酸普蘆卡必利片集中採購

中標

﹡艾德韋宣（０９９１９）擬合夥發展泛文化界別項目

﹡佳兆業美好（０２１６８）下半年料收購１至２個項目，首要目標為擴充利

潤規模

﹡法諾集團（０８１５３）與中安能再生資源簽訂戰略合作協議

﹡朗廷酒店（０１２７０）少量溢價向鷹君配股，支付管理及許可費

﹡中國再保險（０１５０８）子公司首７個月原保費收入按年升６﹒６３％



《國企紅籌》﹡中鐵（００３９０）近期中標工程合計約４８１億元人民幣

﹡深圳控股（００６０４）７月合同銷售額９﹒８億元人幣，按年升１﹒３倍



《神州民企》﹡騰訊（００７００）成都設新文創總部，為當地打造智慧城市

﹡京信通信（０２３４２）全球分工大趨勢沒變，惟中美角力影響海外業務



《中國要聞》﹡京東回應停用申通發貨原因：申通的大股東為阿里

﹡抖音與淘寶簽新一輪年框合作，據報規模超去年

﹡李克強在重慶考察豬八戒網絡，公司帶動逾百萬人就業；李克強將出席瀾滄

江湄公河合作第三次領導人會議

﹡北京１８﹒６萬家庭申請２萬個新能源小客車指標

﹡臨港新片區重點基金項目集中簽約，規模超８４２億元

﹡人行陳雨露稱協調出台更多支持綠色復甦財稅金融政策

﹡經濟復甦工業用電恢復，１２省電網負荷３０次創新高

﹡機構料本輪成品油價格大概率上調，迎年內第三漲

﹡２千億逆回購利率持平，本周全口徑放水４６００億

﹡美國國防部批准使用５種美國製無人機

﹡楊潔篪出訪新加坡晤李顯龍，稱願與新方深化戰略互信

﹡深圳下周三啟用深圳蓮塘－香園圍口岸的貨檢通道

﹡粵澳兩地牌車輛恢復通行珠澳跨境工業區專用口岸

﹡首批１８隻創業板註冊制新股，合計募資２００億元人民幣

﹡深圳創業板註冊制２４日開板，交易新規同步實施

﹡華為與南昌臨空區共建「城市智慧視覺」項目

﹡法國增加向中國出口小麥及大麥，或達百萬噸

﹡四川雅安發生山泥傾瀉，３戶９人失聯疑被掩埋

﹡李克強重慶視察汛情：加強放水力度助小商家恢復元氣

﹡分析指民間借貸利率新規或使金融機構陷雙軌制管制

﹡字節跳動續布局教育市場，購啟蒙教育產品「你拍一」

﹡農夫山泉周一招股，據報４間券商預留千億孖展

﹡中國大量收購法國小麥大麥，傳已預訂十數艘貨船

﹡中國證監會接收螞蟻集團申請境外ＩＰＯ材料

﹡第三批藥品集中採購平均降價５３％，中標藥企個別走

﹡銀保監多項措施鼓勵ＡＭＣ參與中小銀行風險化解

﹡外匯局表示７月銀行結售匯逆差２５億美元

﹡７月外資淨增持境內股票和債券規模同比增１﹒４倍

﹡習近平稱當前防汛救災任務艱巨，謀建一批樞紐性項目



《寶島快訊》﹡台股收升近２％報１２６０７﹒８４點，止三連跌



《其他消息》﹡政府刊憲１０月１４日開始下年度立法會會期

﹡政府招聘逾４３０名支援服務助理

﹡總商會表示若不加推支援措施，四成中小企支撐不到半年

﹡金管局安排銀行代表下周與警方會面，了解國安法影響

﹡金管局調查指逾八成銀行採用人工智能提升效率及加強風險管理

﹡本港７月份破產呈請按月減少１８﹒５％，連跌兩個月

﹡深股通額度全日用２９﹒５億元；滬股通額度全日用２﹒４億元，陸股通淨

流入１１﹒３億

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒１８％，結束三連跌



《新冠肺炎》﹡本港新增２７宗確診個案，１８宗為本地感染

﹡全民檢測在１８區設檢測中心，使用鼻腔咽喉拭子採樣

﹡政府表示中央７月初已同意健康碼構思，絕無追蹤功能；政府刊憲賦予獲授

權人員取得資料，追查確診源頭

﹡中國與印尼恢復人員往來，向印尼藥企售國產疫苗

﹡林鄭月娥稱政府下周五向立法會交代抗疫工作；林鄭預計９月１日開展全民

檢測計劃，爭取兩周內完成；利用健康碼進出公眾地方不切實際，從無考慮

﹡特首將與業界討論逐步重開業務，首階段恢復晚市堂食

﹡許樹昌呼籲市民積極參與全民檢測

﹡陳肇始稱全球疫苗採購競爭激烈，港府雙管齊下採購

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