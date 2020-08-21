《股林淘金－林家亨》靖洋集團（０８２５７）績後可留意

《股林淘金》今日（２１日）港股早市跟隨美國高開數百點，若Ａ股亦反彈良好，恆指或有

機會升回兩萬五千點以上，其他藍籌股應該會造好。靖洋集團（０８２５７））昨天（２０日）

公布上半年業績，受到全球各地的疫情嚴峻所導致經濟放緩影響，上半年營業額按年跌

１１﹒１％至新台幣８﹒４３億元，純利為新台幣９５９８萬元，跌１３﹒２％。



靖洋集團是一間位於台灣的二手半導體製造設備及零件的統包解決方案供應商及出口商，主

要為客戶提供二手半導體製造設備及零件的統包解決方案。業務分布方面，統包解決方案發展穩

定，收入約６億元，為主要收入來源，而半導體製造設備及零件買賣收入約２﹒４２億元，大升

６５７％，為主要增長動力。



受中美貿易的影響，半導體供應鏈陣地或會轉移至台灣。根據最近港交所的公布顯示，靖洋

集團就建議轉板上市向聯交所遞交正式申請，料可促使更大的股份交易流通量。龍頭台積電股價

持續走高，靖洋集團作為台灣半導體設備及服務行業公司，有機會從中受惠。假若此股的成交量

增加，有可能是資金流入吸納之先兆，投資者不妨留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份



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