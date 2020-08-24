《牛熊志選－陳其志》資金流入港交所認購證部署

《牛熊志選》恆指上周五（２１日）收復部分失地，再次重返２５０００點關口附近，短期

區間上落格局未變，策略上以候低吸納為主，不宜進取加倉。恆指牛熊證資金流情況，截至上周

四（２０日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約８４５７萬港元資金淨流入，顯示有資金流

入好倉，恆指熊證則累計約７３１６萬港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，

截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２３５００點至２３７９９點之間，累計相當約

２４３５張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６０００點至２６２９９點之間累計了相當約

１６８５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至２０﹒６％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒５個波幅點至２１﹒０％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒２個波幅點至３１﹒０％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降３﹒０個波幅點至

３３﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至３１﹒５％；中油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至３６﹒３％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升０﹒２個波幅點至３２﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至

２２﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至２６﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至２１﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒９個波幅點至２０﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至

２６﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，港交的相關認購證及牛證合共錄得約４９１１萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的港交認購證為行

使價約４３３元至４３４元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至７倍牛證方面，資金留意收

回價３４８元至３６３元之間的較貼價條款，收回距離約３％至７％，槓桿約１３倍至２７倍。

另外，舜宇（０２３８２）相關認購證及牛證期內錄得約４８４１萬元資金淨流入部署，資金留

意行使價１３９元至１４８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５倍；牛證方面，資金

留意收回價１０８元至１１１元之間的較貼價條款，收回距離約１０％至１２％，槓桿約５倍至

６倍。

至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約５７０７萬

元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１８５元至２０２元附近的

中期價外條款，實際槓桿約４倍；熊證方面，資金主要留意收回價２５３元至２５８元附近的條

款，收回距離約４％至６％，槓桿約１２倍至１６倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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