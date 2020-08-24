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即市新聞

24/08/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股中期局勢剖析

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。港股中期局勢再度變回顯著向好，應屬可刺激好友應市信心的
現象。恆指期貨陰陽燭周線圖上剛錄得短身軀的陰燭，卻無礙價位的中期升勢。陰陽燭日線圖上
的５個主要技術分析指標中，現時只得ＲＳＩ利淡。上周四（２０日）市況曾經一度急跌，令跌
幅顯著擴大，但上周五（２１日）好友及時重奪市場控制權，當日低位２４５４５現應被視為不
容有失的短期重要支持位。
　　至於中期重要支持位，我們應看本月上旬低位２４１５０。觀乎現時周線圖形勢全面向好，
若見ＳＴＣ的％Ｋ升離％Ｄ，價位將可反覆向７月上旬高位２６７９１。又若２６７９１能夠從
中期重要阻力位變為中期重要支持位，好友大戶的下站進攻目標將為２月中旬高位２８０１２和
１月中旬高位２９２２２。當然，若非投資氣候轉好，這個的確很有難度。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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