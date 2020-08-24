《一周攻略－周進略》美匯仍趨跌，新經濟主導

《一周攻略》延續上周的分析，目前的升市，尤其是美股，特別是當中的科網新經濟，不能

斷言沒有泡沫，只能說，即使有泡沫，也不礙事，可能只是更好的把資本市場上分配資源的功能

，配置到可以為全人類帶來創新和突破，也未嘗不是好事，只是當中過程，少不免有一將功成萬

骨枯的情況，為了要得到贏家全取的網絡效應，必然要經過前期大燒銀紙的情況，而要有此本事

，當然要資本市場最終可以為成功脫穎而出者，帶來更豐富的上市後的潛在回報，作為利益的誘

因推動，是互為因果的。換言之，這不純粹是科技發展，更重要是怎樣透過資本市場的運作，去

推動與玉成其事。

以此觀之，根本不應該把泡沫看得太負面。因為，假如沒有從傳統看來很像泡沫的現象，根

本就吸引不了那麼多人前仆後繼地，在一開始沒有絕對把握可以馬上有現金流的支持，便毅然投

入龐然巨資，以支持各種新嘗試。事實上，假如純粹從傳統角度看，只能看到傳統的舊經濟的可

取之處，在現金流與估值上的可靠性，但亦因此只能吸引受到這些因素帶動的投資人，而不可能

造就新經濟的誕生。



＊幾十年經驗是優勢抑或包袱？＊



正因如此，投資老將卻步，一方面可以是市面上財經媒體流行的解讀，就是當中有危險，有

幾十年經驗的人看通看透，太陽底下無新事，就以巴菲特為例，多年來都明白自身的優勢，不在

於判別科技的好壞，無法有把握，故此不願押注，不是今天才如此，也不是２０００年科網時代

才如此，而是６０年代已經如此，甚至為此解散了當時賺錢的投資合夥。

但是，同時，話得說回來，幾十年經驗，有時可能是包袱，而其主事的巴郡，近年一直跑輸

大市，正好說明當中的好壞，有時並不那麼絕對。當然，風物長宜放眼量，投資者看重的是巴菲

特的本領和多年往績，也明白不是今日才有跑輸科技股，而是幾乎每次科技股熱潮，他都跑輸，

換言之，這是他的投資哲學的一部分，要麼跟隨他走下去，要麼便要各自修行，一如６０年代時

他部分看重短線科技股回報的投資者了。有趣的是，其實近年巴菲特也不抗拒科網，甚至是擁抱

科網，例如蘋果，例如ＩＢＭ，等等，只是他看重的，不一定你和我的想法，而是從生意品牌和

顧客忠誠度帶來的好處，是當中企業享有別人所無的優勢。



＊市場押注對象極度集中科網龍頭＊



無論如何，市場上短期的走勢，仍是科網新經濟當道，觀乎蘋果和ＴＥＳＬＡ拆細消息後，

股價再急漲，即可看出其受歡迎程度。而換個指標，看看所謂價值型和增長型的ＥＴＦ，後者明

顯跑輸，亦是當前趨勢的最清楚展現。投資人不宜執拗，雖然可以心存警剔，知道真的龍頭沒有

多少家，所以如今押注都是集中又集中，之前說的是ＦＡＡＮＧ，如今可能只有蘋果一隻仍是領

前。其實，港股何嘗不然？大家習慣了所謂炒股不炒市，也有板塊輪動，有時有新股助陣，有時

有指數成分加入或剔出的贈興，但愈來愈集中於兩三隻科網龍頭，亦是當前現象。如此一來，大

家只能適應，但注碼的調節從來都是最好的風險管理，只要保持平常心，別貪勝不知輸，平穩爭

取回報不是難事。

全球資產市場，仍受惠於美匯趨跌，一眾資產向上，港股亦在其中，只是舊經濟的部分拖累

，恆指在二萬五浮沉，未見真的動力，之前老生常談的風險因素仍在，短期不改。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

