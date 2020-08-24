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即市新聞

24/08/2020 09:21

《套期保值－蕭猷華》美元弱勢，有利中港股市

　　《套期保值》恆生指數上周下跌６９點，走勢先高後低，上周一（１７日）曾上試
２５５８８點，其後受中美貿易會議延遲和市場憂慮特朗普打擊微信事件影響，拖累恆指上周四
（２０日）下試２４６２１點。不過，由於整體大型新經濟股業績理想，加上美元弱勢，支撐恆
指重上２５０００點以上水平。
　　美國總統選舉開始進入直路，前副總統拜登正式代表民主黨競逐總統寶座，根據美國普遍民
調顯示，拜登支持度繼續領先。與此同時，特朗普最近在演說多番攻擊拜登，指他遲遲未有對中
國政策表態，甚至指出若拜登當選總統，將會任由中國控制美國。距離美國總統選舉還剩兩個多
月，市場對特朗普的「反中國牌」政策已經厭倦，對股市負面影響亦逐漸減少。
　　港股方面，８、９月相繼有多隻新股ＩＰＯ，其中比較矚目是農夫山泉和螞蟻集團，預計市
況仍以反覆上升為主。此外，美元持續弱勢，由今年高位累計下跌１０％，弱美元有利提升風險
胃納，吸引資金流入新興市場。另外，港匯維持強勢，人民幣匯價亦持續偏強，有利中港股市。
《獨立商品分析師　蕭猷華》
　
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