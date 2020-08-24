【企業盈警】東風汽車料半年純利趺６０％，次季銷量跑贏大市

《經濟通通訊社２４日專訊》東風汽車（００４８９）基於對綜合管理帳目的初步評估。預

期截至今年６月底止中期淨利按年減少約６０％。主要受累一月以來爆發的ＣＯＶＩＤ－１９，

嚴重影響中國企業的業務運營及消費者支出。集團處在新冠疫情中心，第一季度受疫情影響明顯

且整體復工復產比行業晚一個月，導致效益下降。第二季以來，隨疫情趨緩集團各基地生產運營

逐步恢復正常水平，次季銷量跑贏大市，有效減緩上半年效益下滑的趨勢。

預期業績將於本周五（２８日）公布。（ｎｓ）

