【企業盈警】ＭＩ能源料半年淨虧損７﹒５億至９億元人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）根據現時可得資料，預期截至今年６

月底止半年虧損淨額介乎約７﹒５億元（人民幣，下同）至９億元。主要受累原油價格大幅下跌

導致中國業務實現的石油銷售淨收益下降。中國業務於期內的平均實現油價下跌約每桶１７美元

。由於原油價格期內大幅下跌，集團於中國的不動產、工廠及設備以及無形資產產生預期減值虧

損。

集團股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。（ｎｓ）

