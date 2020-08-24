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24/08/2020 09:08

【企業盈警】ＭＩ能源料半年淨虧損７﹒５億至９億元人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）根據現時可得資料，預期截至今年６
月底止半年虧損淨額介乎約７﹒５億元（人民幣，下同）至９億元。主要受累原油價格大幅下跌
導致中國業務實現的石油銷售淨收益下降。中國業務於期內的平均實現油價下跌約每桶１７美元
。由於原油價格期內大幅下跌，集團於中國的不動產、工廠及設備以及無形資產產生預期減值虧
損。　
　　集團股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。（ｎｓ）

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