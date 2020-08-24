《專家之言－葉尚志》內需消費跑贏大市，資金流入滲透部署

《專家之言》港股上周五（２１日）出現跌後反彈，近日波動率是有所加大了，但總體上仍

處於調整格局行情。恆指反彈了有３２０多點，回到了２５０００點關口以上來收盤。現時操作

上，建議不宜過份邀進，要繼續做好風控準備、提高警惕性，對後市可以保持正面但要注意節奏

。互聯網龍頭、內需消費以及５Ｇ題材，一直以來都是我們正面看多的品種板塊，其中，前期領

漲的科網股在喘氣整理階段，但內需消費在過去一個多月、見有資金流入滲透，已有跑贏大盤的

表現，可以優先關注。

恆指上周四（２０日）跌了有接近３９０點後周五出現反彈，回升至２５０００點以上來收

盤，美團－Ｗ（０３６９０）業績前再上衝創新高，而澳門７月入境旅客環比上升２﹒３倍，消

息刺激如銀娛（０００２７）和澳博（００８８０），分別漲了有６﹒２２％和７﹒２８％。恆

指收盤報２５１１４點，上升３２２點或１﹒３％。國指收盤報１０２１２點，上升５６點或０

﹒５５％。另外，港股主板成交金額有１１８１億多元，而沽空金額有１６６﹒６億元，沽空比

例１４﹒１％。至於升跌股數比例是１０３０：７６７，日內漲幅超過１１％的股票有４８隻，

而日內跌幅超過１０％的股票有３２隻。



＊焦點股業績陸續公布，市場暫缺新催化劑＊



總體上，港股仍處於調整格局行情，我們還是維持這個觀點看法，恆指的反彈阻力在２５９

００點，並且隨著焦點股的業績已陸續公布後，市場將暫時缺乏新的催化劑，要注意盤面的支撐

亦將會因此而有所轉弱，而過去兩個月的低位水平２４２００點，會是恆指的主要支撐所在，不

容有失，否則調整弱勢將會進一步加劇。因此，現時操作上，建議不宜過份邀進，要繼續做好風

控準備、提高警惕性，對後市可以保持正面但要注意節奏。

事實上，互聯網龍頭、內需消費以及５Ｇ題材，一直以來都是我們正面看多的品種板塊，值

得長期跟蹤、找合適時點來累積吸納。其中，正如我們近期指出，早前領漲、漲幅已多的科網股

，相信該是到了整固整理的階段。因此，雖然互聯網龍頭如騰訊（００７００）、美團－Ｗ、以

及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）可以長線看好，但現時操作上可以等候吸納的部署來看待。



＊互聯網龍頭長線看好，部署等候吸納機會＊



另一方面，內需消費股相信是目前可以優先關注的品種板塊，由於內循環是下半年經濟發展

的主體，加速提振內需以及政策紅利釋放，對內需消費股都是正面利多的。事實上，以恆指７月

６日的近期最高收盤價２６３３９點來算，到上周五收盤為止，期間，恆指跌了有４﹒６５％，

但是很多內需消費股都是錄得有漲幅的。其中，華潤啤酒（００２９１）漲了１４﹒６６％，蒙

牛乳業（０２３１９）漲了５﹒３６％，李寧（０２３３１）漲了２２﹒２％，海底撈（０６８

６２）漲了２４﹒４７％。在內需消費股出現逆市走高的行情中，可以顯示出資金在過去的一個

多月裡，已有在滲透流入部署，建議可以繼續關注跟進。《第一上海首席策略師 葉尚志》

