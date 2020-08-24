【大國博弈】傳朱克伯格曾向華府警告ＴｉｋＴｏｋ對美國構成威脅

《經濟通通訊社２４日專訊》據《華爾街日報》引述消息人士報道指，Ｆａｃｅｂｏｏｋ行
政總裁朱克伯格多次私下向華府警告抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ對美國構成威脅。
消息透露，阿肯色州共和黨參議員科頓、紐約州民主黨參議員舒默與朱克伯格會面後，隨即
致函華府要求對ＴｉｋＴｏｋ展開調查，及後發展至以國家安全為由進行審查。（ａｌ）
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