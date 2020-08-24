港股高開２３８點報２５３５２點，國指升９２點，科指揚７８點

《經濟通通訊社２４日專訊》亞洲股市今早普遍高開高走，日經升１８點，台北指數升２４

５點，港股方面則高開２３８點，重磅藍籌騰訊（００７００）高開近４％領漲大市氣氛，有消

息指美國允許美企業在華使用微信發展業務。本港疫情持續回落，地產股走勢向好，九倉（０１

９９７）高開近２％，新世界（０００１７）高開逾１％。恆生指數報２５３５２點，升２３８

點或升０﹒９５％，主板成交２９﹒９５億元。國企指數報１０３０４點，升９２點或升０﹒９

０％。恆生科技指數報７２４７點，升７８點或升１﹒１０％。

其他重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３％，報３３﹒５５元；港交所（００３８８

）升０﹒４３％，報３７８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒８９％；騰訊（００

７００）升３﹒７６％，報５３７﹒５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅６﹒２３％。

；中移動（００９４１）跌０﹒５１％，報５８﹒１元；友邦保險（０１２９９）升１﹒２％，

報７５﹒９５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒２７％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５３７﹒５０元 升３﹒７６％

申洲國際（０２３１３） １１２﹒５０元 升２﹒９３％

蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒００元 升１﹒８９％

九倉置業（０１９９７） ３３﹒００元 升１﹒８５％

碧桂園 （０２００７） １０﹒５０元 升１﹒７４％



華潤置地（０１１０９） ３５﹒３０元 升１﹒５８％

長和 （００００１） ５１﹒８０元 升１﹒４７％

長實集團（０１１１３） ４２﹒７０元 升１﹒３０％

創科實業（００６６９） ９７﹒００元 升１﹒２５％

新世界 （０００１７） ４１﹒００元 升１﹒２３％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５３７﹒５０元 升３﹒７６％

阿里巴巴（０９９８８） ２６１﹒００元 升３﹒２４％

貓眼娛樂（０１８９６） １５﹒４０元 升２﹒６７％

華虹半導體（０１３４７） ３０﹒２５元 升２﹒３７％

微盟集團（０２０１３） １１﹒２２元 升２﹒００％



恆騰網絡（００１３６） ０﹒２６５元 升１﹒９２％

新東方在線（０１７９７） ３４﹒６５元 升１﹒９１％

同程藝龍（００７８０） １４﹒７０元 升１﹒３８％

網易 （０９９９９） １５１﹒９０元 升１﹒２７％

阿里健康（００２４１） ９﹒１０元 升１﹒１７％

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（ｕｌ）

