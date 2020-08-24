《盤後部署》港股未能擺脫區間波動料２４５００至２５８００上落

《經濟通通訊社２４日專訊》美國上周五（２１日）公布８月製造業採購經理指數初值較預

期理想，商業活動重返擴張水平，美股造好，當中納指標指創收市新高。受外圍帶動，港股今早

裂口高開２３８點報２５３５２點。多隻重磅股及地產股造好；內地創業板改革並試點註冊制順

利落地Ａ股上揚，刺激港股升勢持續擴大；瑞聲（０２０１８）中期純利大跌逾５８％，拖低股

價一度挫近９％，惟其後迅速修復。騰訊（００７００）利好之下，今日港股大市收於全日最高

，報２５５５１點，升４３７點或１﹒７４％，主板成交１４０１﹒５４億元。國指收報

１０３３６點，１２４點或升１﹒２２％。

ＡＴＭＸ全線造好，科指今日跑贏大市，收升１６１點或２﹒２５％，報７３２９點。

Ａ股創業板改革後上揚，上證綜指報３３８５點，升４點或０﹒１５％；深證成指報

１３６６６點，升１８８點或１﹒４％，總成交８９７０﹒７３億人幣，較上周五（２１日）多

６﹒２６％。



＊創業板改革並試點註冊制首批企業上市，劉鶴：將公司優勝劣汰交給市場＊



投資管理公司駿利亨德森投資發布最新報告，指新冠疫情危機將使今年成為全球金融危機以

來全球派息最少的一年，大型企業派息減少１７％至２３％，總額最低見１﹒１萬億美元。

該行計算，第二季全球有２７％企業削減派息，受影響最大的歐洲有逾半數企業減派息，其

中三分之二直接取消派息。而全球派息總額按年下跌２２％，至３８２０億美元，為２００９年

底以來最差。

其中科技電訊業及醫療保健公司次季派息相對不受影響，分別有１﹒８％和０﹒１％增長。

微軟和蘋果公司今年首次擠身全球首十大派息公司的行列；派息榜首仍然是雀巢公司。該行全球

股票收益主管Ｂｅｎ Ｌｏｆｔｈｏｕｓｅ稱，股息趨勢反映社會和股市的現趨勢，很多科技公

司的資產負債表非常強勁，或會看到部分科技股的股息增加。

中國創業板改革並試點註冊制首批企業上市儀式今日舉行，中國證監會主席易會滿在上市儀

式上表示，證監會將認真落實建制度、不干預、零容忍的要求。其中的「建制度」是規範市場秩

序，例如強調嚴格的信息披露要求、在公司治理、信息披露、股份減持、併購重組、股權激勵等

方面進行規範。「不干預」是保持市場功能正常發揮、但不等於放任自流，要堅持敬畏法治，依

法依規辦事，重視預期管理。

同場的國務院副總理劉鶴表示，中國經濟正處於不斷恢復階段，第三、四季度經濟增長預計

將呈現更良好態勢，中國經濟正穩健前行和不斷升級。並指逐步把上市公司的優勝劣汰交給市場

，要繼續堅持市場化、法治化、國際化方向，扎實做好完善資本市場基礎性制度各項工作。



＊創業板改革中資金融股得益，料續有炒作＊



易會滿以及劉鶴，在今次創業板改革並試點註冊制首批企業上市儀式上，相當強調市場化的

轉變，與早前官媒《中證報》報道，要培育Ａ股發展成為「健康牛」的論調不媒而合，有政府官

員加持，相信可繼續支撐滬深兩市成交；是次舉動，目的為加快成長型企業上市融資步伐，除了

減少對西方集資體系的依賴外，最為得益的應當是一眾中資證券及金融股，相信短線仍有一定炒

作空間。

據報美國總統特朗普可能以快速程序，令新冠肺炎疫苗可以讓其在１１月大選前在美國應用

，再加上創業板改革剌激屬利好因素，但疫苗一事未研發成功，難為美股及港股帶來直正的牛市

，創業板改革的成效亦需時間累積，預期港股短時間內仍需維持區間波動格局，短線波幅位於百

天線至二百五十天線間，即近２４５００點至２５８００點。（ｎｓ）

