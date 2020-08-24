《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道指，華府私下向蘋果在內等美國企業
保證，可以繼續使用騰訊（００７００）旗下微信在中國從事市場業務活動。
消息指華府官員近期接觸部分美國企業，評估全面禁止微信的潛在後果，但發現美企的收入
或因而受重創，特別是蘋果，因為其五分一收入來自中國，同時其主要生產基地設於中國。
消息強調，華府目前考慮局部限制微信，但容許蘋果與Ｇｏｏｇｌｅ在其應用程式商店
（Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ）保留微信供用戶下載。（ａｌ）
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24/08/2020 08:05
【大國博弈】傳華府私下向美企保證，可使用微信從事中國市場活動
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道指，華府私下向蘋果在內等美國企業
保證，可以繼續使用騰訊（００７００）旗下微信在中國從事市場業務活動。
消息指華府官員近期接觸部分美國企業，評估全面禁止微信的潛在後果，但發現美企的收入
或因而受重創，特別是蘋果，因為其五分一收入來自中國，同時其主要生產基地設於中國。
消息強調，華府目前考慮局部限制微信，但容許蘋果與Ｇｏｏｇｌｅ在其應用程式商店
（Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ）保留微信供用戶下載。（ａｌ）
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