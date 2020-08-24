【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ將挑戰特朗普禁令，傳最快今日採取行動

《經濟通通訊社２４日專訊》抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ發言人周六（２２日）發表聲明指，

將正式起訴美國政府，抗議總統特朗普禁止其在美進行交易的行政命令。

聲明指公司強烈不同意特朗普提出的疑慮，強調美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，

試圖強行介入商業公司談判。為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，將通過訴

訟維護權益，又指近一年來一直以真誠態度尋求與華府溝通。

而據路透社引述知情人士報道指，ＴｉｋＴｏｋ準備最快今日挑戰特朗普禁令，不過目前尚未

清楚知道公司計劃在哪間法院提出起訴，並質疑白宮將其歸類為國家安全威脅。



＊微信用戶團體提訴＊



另外據外電報道指，一個由微信用戶組成的團體上周五（２１日）提請三藩市聯邦法院阻止

美國政府針對騰訊（００７００）旗下微信實施的禁令。

團體指控特朗普對微信實施的限制措施違反憲法，並強調行政命令措辭含糊，沒有具體被禁

止的交易，侵犯微信用戶的言論自由及正當程序權利。

團體亦直言行政命令沒有提及在美國使用微信危及國家安全的明確證據，而特朗普在今年總

統大選前公布行政命令，或助長及煽動針對華裔群體的種族歧視。（ａｌ）

