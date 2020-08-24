【貿易再戰】特朗普：中美經濟可能脫鉤，沒有必要與中國做生意

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普周日（２３日）接受霍士新聞訪問時表示，中

美經濟有可能脫鈎，因為美國沒有必要與中國做生意，強調如果美國確定中國沒有以正確的方式

對待美國，美國肯定會與中國脫鈎，並再重申中國在疫情上的做法令人不高興。

美國國務卿蓬佩奧上周五（２１日）接受《ＣＮＢＣ》訪問時表示則表示，中國承諾遵循與

美國達成的第一階段貿易協議，但強調中國有很多義務遠遠超出購買美國產品的範圍。（ａｌ）

