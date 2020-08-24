【油市博奕】傳沙特阿美暫停在中國投資百億美元建煉油廠

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息報道指，沙特阿美決定暫停在中國遼寧省投資

１００億美元建設煉油廠，因為疫情重挫能源需求，在油價急跌下有必要大幅削減資本支出。

上年沙特阿拉伯王儲穆罕默德與中國簽訂協議，並與中國北方工業、盤錦鑫誠合組聯營公司

，發展日產量達３０萬桶的煉油廠。

另外有報道指，沙地阿美將重整高層架構，包括委任上游開採業務主管，成為下煉油及推銷

游業務主管直至另行通知。（ａｌ）

