【中概焦點】拼多多第二季虧損擴大遜預期，收入僅增４４％

《經濟通通訊社２４日專訊》內地社交電商拼多多上周五（２１日）公布第二季業績，經調
整淨虧損按年擴大至３１﹒７億元（人民幣．下同），收入增４４％至６５﹒４億元，均遜市場
預期。
期內成交額（ＧＭＶ）增近１﹒１倍至１﹒１６萬億元，經營收入按年增增４４％至
６５﹒４億元，每月平均活躍用戶增６８％至達４﹒８７億元。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港要聞21/08/2020
【新冠肺炎】林鄭預計9月1日開展全民檢測計劃 爭取兩周內完成
|財經熱話21/08/2020
【績後觀點】疫情加速快消品增長 阿里季績有驚喜大行紛升目標價
|財經熱話21/08/2020
《股市一周》華為遭打壓中美關係差 港股周下跌69點 科指跑贏
|中國故事21/08/2020
《神州經脈》中美對近期會談口風不一 滬指力保不失連升四周
|財經熱話21/08/2020
《嚟緊炒D乜》內循環概念餐飲前景看俏 九毛九16元入博再破頂
|財經熱話21/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰