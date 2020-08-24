【中概焦點】拼多多第二季虧損擴大遜預期，收入僅增４４％

《經濟通通訊社２４日專訊》內地社交電商拼多多上周五（２１日）公布第二季業績，經調

整淨虧損按年擴大至３１﹒７億元（人民幣．下同），收入增４４％至６５﹒４億元，均遜市場

預期。

期內成交額（ＧＭＶ）增近１﹒１倍至１﹒１６萬億元，經營收入按年增增４４％至

６５﹒４億元，每月平均活躍用戶增６８％至達４﹒８７億元。（ａｌ）

