【貿易再戰】歐盟與美國達成三億美元小型貿易協議

《經濟通通訊社２４日專訊》美國與歐盟達成小型貿易協議，涉及３億美元貨品關稅。歐盟

將於未來五年取消對進口美國龍蝦加徵關稅的安排，美國則同意減少１﹒６億美元歐盟進口貨關

稅一半，涉及肉類、水晶玻璃、打火機等產品，相關削減關稅生效期追溯至本月初，雙方仍在商

討全面性貿易協議。（ａｌ）

