《台股攻略－馮偉明》台股持續反彈，升３９點收市

《台股攻略》美股上周五（２１日）造好，令台股市場反彈。加權指數今日（２４日）升

３９點，收１２６４７點，成交金額縮減至新台幣２０３８億元。

電子權值股今日個別發展。台積電走勢持續向好，收新台幣４２８元，升新台幣３﹒５０元

。大立光同樣表現出色，收新台幣３６０５元，升新台幣６０元。鴻海今早高開，但隨即在前收

市價附近向下徘徊，收新台幣７７﹒６０元，跌新台幣０﹒６０元。上周五反彈近７％的聯發科

今日後勁不繼，收新台幣５８５元，跌新台幣１９元。金融股方面只有國泰金及日盛金紅盤收市

，其他則收跌；而傳產股中的台塑四寶表現更慘不忍睹。風電概念股走勢持續強勁，上緯投控漲

停收市，世紀鋼升超過５％，而台達電、亞力及華城升幅超過２％，大亞及永冠─ＫＹ表現不俗

。受惠筆電及ＰＣ終端產品需求持續上升，加上金氧半場效電晶體市場供求緊張，刺激板塊表現

，富鼎升至漲停，尼克森大升５﹒９５％，而大中及杰力亦升超過３％。

台股上周急挫後開始慢慢轉穩，料短線大市在１２３００至１２８００點附近上落。本周美

國及台灣市場焦點將落在周四（２７日）舉行的全球央行年會上，美聯儲對經濟的表態將受關注

。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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