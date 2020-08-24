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即市新聞

24/08/2020 17:45

《台股攻略－馮偉明》台股持續反彈，升３９點收市

　　《台股攻略》美股上周五（２１日）造好，令台股市場反彈。加權指數今日（２４日）升
３９點，收１２６４７點，成交金額縮減至新台幣２０３８億元。
　　電子權值股今日個別發展。台積電走勢持續向好，收新台幣４２８元，升新台幣３﹒５０元
。大立光同樣表現出色，收新台幣３６０５元，升新台幣６０元。鴻海今早高開，但隨即在前收
市價附近向下徘徊，收新台幣７７﹒６０元，跌新台幣０﹒６０元。上周五反彈近７％的聯發科
今日後勁不繼，收新台幣５８５元，跌新台幣１９元。金融股方面只有國泰金及日盛金紅盤收市
，其他則收跌；而傳產股中的台塑四寶表現更慘不忍睹。風電概念股走勢持續強勁，上緯投控漲
停收市，世紀鋼升超過５％，而台達電、亞力及華城升幅超過２％，大亞及永冠─ＫＹ表現不俗
。受惠筆電及ＰＣ終端產品需求持續上升，加上金氧半場效電晶體市場供求緊張，刺激板塊表現
，富鼎升至漲停，尼克森大升５﹒９５％，而大中及杰力亦升超過３％。
　　台股上周急挫後開始慢慢轉穩，料短線大市在１２３００至１２８００點附近上落。本周美
國及台灣市場焦點將落在周四（２７日）舉行的全球央行年會上，美聯儲對經濟的表態將受關注
。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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