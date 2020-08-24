【ＡＴＭＸ】阿里股東轉倉，騰訊傳華府放寬微信，大價股愈大愈好

《經濟通通訊社記者余嘉欣２４日報道》兩大新經濟股龍頭騰訊（００７００）及阿里巴巴

（０９９８８）近日捲入中美科技戰，業績雖好過市場預期股價仍受壓。日前有傳華府擬放寬美

企在內地使用微信軟件，加上阿里股東加快轉換港股，以降低美國封殺中概股的潛在風險，騰訊

和阿里今日各飆逾３％。至於績後的美團點評（０３６９０）走勢反覆，破頂後一度倒跌。



＊阿里股東轉移數十億美元ＡＤＲ至港股避險＊



據外電報道，為躲避潛在美國制裁和在美上市中概股退市風險，阿里巴巴主要股東，包括淡

馬錫、巴美列捷福（Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ）、銘基環球投資（Ｍａｔｔｈｅｗｓ

Ａｓｉａ）將所持價值數十億美元的美國存託憑證（ＡＤＲ）轉換成港股。另外，有財富管理公

司透露，不少長線基金尤其為亞洲基金，都在考慮因政治因素將阿里巴巴的ＡＤＲ轉換成港股。

淡馬錫及後確認已將半數阿里巴巴ＡＤＲ轉為港股。巴美列捷福亦證實將五分一ＡＤＲ換成

港股。環球投資則已將四分三的ＡＤＲ換為港股。根據該報詭，淡馬錫及巴美列捷福相關轉換港

股涉資分別達約１５億美元及２６﹒７億美元。

另外，根據中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）截至上周六（２２日）持股紀錄顯示，現時

ＣＣＡＳＳ中阿里股數達４８﹒１億股或２２﹒４％。其中阿里巴巴ＡＤＲ的存託人花旗銀行持

股數量約有２２﹒７５億股，較阿里港股上市時的４１﹒０９７億股減少逾１８億股，反映阿里

美股投資者正逐步轉移至香港市場交易。

阿里今日急漲３﹒５６％，報２６１﹒８元，盤中高見２６２﹒６元，與上月初歷史新高

２６３﹒８元相距不遠；半日錄得約５﹒９６億元資金淨流入，暫時為連續五日錄得淨流入。



＊微信有望獲華府局部放生，騰訊急彈＊



另一方面，有傳華府考慮局部限制微信，但容許蘋果與Ｇｏｏｇｌｅ在其應用程式商店保留

微信供用戶下載，並私下向蘋果在內等美國企業保證，可以繼續使用騰訊旗下微信在中國從事市

場業務活動。背後主要原因是擔心美企的收入或因而受重創，特別是蘋果，因為其五分一收入來

自中國，同時其主要生產基地設於中國。

受消息刺激，騰訊上周五（２１日）ＡＤＲ急漲逾４％，折合港股收報５３９﹒０４元。港

股今日亦跟隨高開，半日升３﹒７６％，報５３７﹒５元，以現價計，該股已連升３日，累計升

幅６﹒２３％。



＊美團曾破頂，小米半日錄資金流出＊



至於「ＡＴＭＸ」中的另外兩隻新經濟股美團點評及小米（０１８１０）在累積一定升幅後

，今日表現反覆。美團點評上周五（２１日）公布中期業績，上半年扭虧為盈賺６﹒３１億元人

民幣，好過市場預期；以非國際財務報告準則計，經調整ＥＢＩＴＤＡ約２６﹒５２億元人民幣

，按年跌４﹒９５％。美團績後股價一度插水３﹒６％，低見２３６﹒２元，惟之後迅速回升，

兼再創新高，半日仍漲０﹒８２％，報２４７﹒２元，三連升累漲７﹒０１％。

而小米（０１８１０）今日一度隨科技股板塊熱炒，盤中創兩年高，高見１８﹒７６元，惟

半日錄得資金加快淨流出，規模約有１３５５萬元。小米半日升０﹒９９％，報１８﹒３４元。

小米將於周三（２６日）放榜。

