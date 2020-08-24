《窩輪豪情－梁業豪》ＡＴＭＸ表現榮辱互見

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消費業
、資訊科技業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現
為京東集團（０９６１８）、小米集團（０１８１０）與太古地產（０１９７２），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時參考的股票
，則宜首選新奧能源（０２６８８）、中國旺旺（００１５１）與舜宇光學（０２３８２）。
再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、非必須性消費業與地產建築
業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為京東集團、小米集團
與阿里巴巴（０９９８８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相
相關認沽權證或熊證短線圖利時參考的股票，則宜首選新奧能源、民生銀行（０１９８８）與舜
宇光學。
今早（２４日）港股雖然跟隨上周五（２１日）晚美股的強勢高開，四大指數均只錄得較美
股為小的升幅。ＡＴＭＸ中原本以為騰訊（００７００）的表現會最佳，卻見大戶買家於開市競
價時段已將資金放於阿里巴巴上，小米則明顯被冷落。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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