《談國論企－黎偉成》中國須防特朗普式金融泡沫危機

《談國論企》新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫持續大流行，使美國經濟即使局部重啟亦無

法擺脫衰退的困擾，但紐約股市三大指數卻屢創新高，肯定受到以利率為主的美元資金成本超低

的刺激，美元資產泡沫日益高漲，隨時會如約一個年代之前的出現嚴重的金融危機甚至海嘯，對

包括中國在內的環球金融經濟甚至政治等可能有絕對不可忽視的威脅和壓力，要造好應有和充分

的防禦和抗擊準備，盡量減低或然受到的損失。



＊美國或再爆更嚴重新一輪金融海嘯＊



華爾街三大指數於２０２０年８月２１日收盤再一次全面報漲，其中標準普爾指數及納斯達

克指數分別報收的３３９７﹒１６和１１３１１﹒８５，皆創歷史新高，而道瓊斯指數

２７９３０﹒３３升１９０﹒６點亦漸貼近高位，表現如斯「壯旺」，卻引人以憂，乃因實際和

基本經濟社會因素相當差勁，只是依靠（Ｉ）美元超低息，超低資金成本，使超泛濫的資金湧到

華爾街，加上有若干投資相信是屬於挺特朗普買盤，遂促紐約市三大指數屢創新高，與倫敦、香

港等歐亞主要股市有十分嚴重的好與淡的背馳。

但美股有如斯「出眾」的表現，經濟社會卻湧現日益增多的負面因素，特別是（ＩＩ）數據

「好」就好在環比「好」，同比仍然普見大幅倒退，原因是特朗普勉強推行重啟經濟活動，使美

國相當不少地方的經濟由「靜止」開始重新轉動，始使月與月之間的環比有快速的「提升」，可

視之為「錯覺」，重要的是要看（ｉ）數據的同比，跌幅依然是相當可觀，情況嚴重，否則就不

會出現（ｉｉ）新申領失業救濟金人數每周都有逾百萬人之普，低於此便視之為「有改善」。

美國經濟虛弱不振，甚至很有可能步入衰退劣境，理由為（ＩＩＩ）特朗普擬以重啟經濟的

做法掩蓋其無心無力當然無效抗疫之失，實屬掩耳盜鈴，惡疫一旦進一步失控，虛假的經濟「反

彈」，引發出的一個又一個巨巨大大的泡沫，便會無情地爆破。

我估計美國股市以至金融經濟在大選前、後很有可能出現十分重大的轉化，而轉壞的機會遠

大於好轉，理由為（甲）特朗普心知肚明以提振經濟之策難挽選情，近期已改變策略重點攬炒中

國，故華爾街的「特朗普經濟程式」效應，便有可能匆匆幻滅，由道瓊斯等三大指數從歷史高位

反覆回落，顯然是無可避免之事。

和（乙）惡疫在美國大流行的情況未止，很有可能在特廝的強行的重啟經濟劣法進一步惡化

，而又回過頭來使美國經濟所受的創傷更大、更深甚至更為嚴重，結果是公司企業的經營情況難

重現二季度的「優於預」的表現，無法（１）支持股價，甚至（２）不易如期償還信貸、債務，

乃美股絕對不可稍一忽視之深憂。

更為嚴重的是（丙）美國聯邦儲備局主席鮑威爾無疑是十分專業和審慎的技術官僚，仍於得

於２０２０年減息和重新採取購入債券等資產的做法，卻在特朗普無心無力抗疫的情況底下，難

以「穩經濟」，有若干央行官員亦陸逐作出質疑。



＊特朗普若不連任會攬炒美國及全世界＊



需要指出者，當然為（四）聯儲局的減息，和相當於再量化寬鬆ＱＥ的重新購買資產，所產

生的惡性流動性，很有可能甚之於２００８年金融危機，因當年的ＱＥ所製造的異常可觀流動性

，尚未回收至相對正常和合理的水平，如今再ＱＥ和再減息至幾乎０，流動性更大，即泡沫更大

。此令人有驚嚇之概。

凡此，都會使美國以至全球金融經濟甚至政治等局面，在中長期甚或短期有相當嚴重的威脅

、壓力和衝擊。中國在有效抗疫的基礎下復工復產，和在財政、貨幣政策不搞「大水漫灌」，使

國民經濟逐步有序回復穩中有進的良性發展態勢，但對外仍然要在狠狠抵抗「輸入」惡症的同時

，更要嚴防很有可能由特朗普劣廝主導和爆發的新一輪金融海嘯的異常重大衝擊。尤其是特朗普

一旦在美國大選無法連任，攬炒美國、全世界是必然而然之惡舉，中國要嚴嚴肅肅地作好全面的

評估和應變。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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