《異動股》傳主要股東將ＡＤＲ轉港股，阿里巴巴開漲逾３％

《經濟通通訊社２４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升３﹒２４％，報２６１元；成

交約１５３萬股，涉資３﹒９６億元。

據彭博社引述知情人士透露，為躲避潛在美國制裁和在美上市中概股退市風險，阿里巴巴主

要股東，包括淡馬錫、巴美列捷福（Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ ＆ Ｃｏ﹒）、銘基環

球投資（Ｍａｔｔｈｅｗｓ Ａｓｉａ）已將所持價值數十億美元的美國存託憑證（ＡＤＲ）轉

換成港股。

報道引述宜信財富管理（Ｃｒｅｄｉｔｅａｓｅ Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎ）離

岸資本市場投資部指，很多長線基金，特別是亞洲基金，都在考慮因政治因素將阿里巴巴的ＡＤ

Ｒ轉換成港股。

淡馬錫及後確認已將半數阿里巴巴ＡＤＲ轉為港股。巴美列捷福亦證實將五分一ＡＤＲ換成

港股。銘基環球投資則已將四分三ＡＤＲ換為港股。

另外，上周五（２１日）納指破頂，美股阿里巴巴造好，收漲逾３％報２６５﹒８美元。

現時，恆生指數報２５３５２點，升２３８點或升０﹒９５％，主板成交２９﹒９５億元。

國企指數報１０３０４點，升９２點或升０﹒９０％。恆生科技指數報７２４７點，升７８點或

升１﹒１０％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２６１﹒００元 升３﹒２４％

騰訊控股（００７００） ５３７﹒５０元 升３﹒７６％

小米集團（０１８１０） １８﹒３４元 升０﹒９９％

美團點評（０３６９０） ２４４﹒２０元 跌０﹒４１％

京東集團（０９６１８） ２９０﹒００元 升０﹒８３％

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（ｋｓ）

