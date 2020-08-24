《外匯達仁－盧楚仁》美匯有回升條件，金價有回落條件

《外匯達仁》現貨金價在８月６日創下歷史新高２０７４﹒９２美元之後，交易員便藉俄羅

斯成功註冊新型冠狀病毒疫苗，怕避險情緒降溫下，便大舉出脫手頭黃金的好倉部位，令金價大

跌至１８６２美元。及後在趁低吸納買盤推動下，金價重上２０００美元，但到了

２０１５﹒６１美元又遇到阻力而再大跌超過１００美元。金價現在是否能整固之後重新上路並

再創新高，已成為金融市場熱烈討論的焦點。



金價累積龐大升幅之後，其實交易員已在密切留意有什麼藉口可以平倉獲利離場，因為始終

交易員買入黃金的目的絕對不會與它長相廝守，白頭到老。他們買入的目的十分簡單，就是要獲

利，所以有好價錢的話，他們便會心動賣出賺取豐厚利潤離場，然後等待金價大跌之後，才會考

慮重新趁低吸納。



其實金融市場已經絕對有共識，環球各國短期內會有不同的疫苗面世，這個未來定必有助環

球經濟復甦，令避險情緒大幅降溫。若經濟復甦，各國央行或會減少甚至暫停量寬規模。



最左右金價去向的美匯指數亦出現回升的勢頭，最主要是歐洲央行的會議記錄顯示貨幣政策

較聯儲局更為鴿派，而且歐洲的一系列ＰＭＩ數據比美國的差很多。故在兩地經濟及貨幣政策比

較下，明顯歐元區的絕對被比下去。若美匯指數因此大幅反彈的話，那麼對金價便有難了。美匯

指數最關鍵的阻力位在９４水平，如今次能成功向上突破此水平的話，相信對金價會造成負面影

響，估計金價亦會向下突破１８６２美元的支持位，而邁向下方另一重大支持位１７６５美元。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

