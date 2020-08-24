  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/08/2020 13:06

《外匯達仁－盧楚仁》美匯有回升條件，金價有回落條件

　　《外匯達仁》現貨金價在８月６日創下歷史新高２０７４﹒９２美元之後，交易員便藉俄羅
斯成功註冊新型冠狀病毒疫苗，怕避險情緒降溫下，便大舉出脫手頭黃金的好倉部位，令金價大
跌至１８６２美元。及後在趁低吸納買盤推動下，金價重上２０００美元，但到了
２０１５﹒６１美元又遇到阻力而再大跌超過１００美元。金價現在是否能整固之後重新上路並
再創新高，已成為金融市場熱烈討論的焦點。
　
　　金價累積龐大升幅之後，其實交易員已在密切留意有什麼藉口可以平倉獲利離場，因為始終
交易員買入黃金的目的絕對不會與它長相廝守，白頭到老。他們買入的目的十分簡單，就是要獲
利，所以有好價錢的話，他們便會心動賣出賺取豐厚利潤離場，然後等待金價大跌之後，才會考
慮重新趁低吸納。
　
　　其實金融市場已經絕對有共識，環球各國短期內會有不同的疫苗面世，這個未來定必有助環
球經濟復甦，令避險情緒大幅降溫。若經濟復甦，各國央行或會減少甚至暫停量寬規模。
　
　　最左右金價去向的美匯指數亦出現回升的勢頭，最主要是歐洲央行的會議記錄顯示貨幣政策
較聯儲局更為鴿派，而且歐洲的一系列ＰＭＩ數據比美國的差很多。故在兩地經濟及貨幣政策比
較下，明顯歐元區的絕對被比下去。若美匯指數因此大幅反彈的話，那麼對金價便有難了。美匯
指數最關鍵的阻力位在９４水平，如今次能成功向上突破此水平的話，相信對金價會造成負面影
響，估計金價亦會向下突破１８６２美元的支持位，而邁向下方另一重大支持位１７６５美元。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話24/08/2020
【愈大價愈靚】 阿里股東轉倉　騰訊傳華府放寬微信　齊搶高近4%
FOCUS24/08/2020
【FOCUS】改革增科技戰底氣 創板「價值投資」仍需時
開市Good Morning24/08/2020
《開市 GoodMorning》溫傑：小米低位有貨或18元止賺
香港要聞21/08/2020
【新冠肺炎】林鄭預計9月1日開展全民檢測計劃　爭取兩周內完成
財經熱話21/08/2020
【績後觀點】疫情加速快消品增長　阿里季績有驚喜大行紛升目標價
財經熱話21/08/2020
《股市一周》華為遭打壓中美關係差　港股周下跌69點　科指跑贏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金