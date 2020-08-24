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即市新聞

24/08/2020 13:02

《異動股》瑞聲（０２０１８）倒跌近７％，中期少賺５８﹒４％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》瑞聲科技（０２０１８）中期純利３﹒２億元人民幣，按年跌
５８﹒３７％；削派中期息至０﹒１元，對比去年同期派０﹒４元。瑞聲午後股價倒跌６﹒５８
％，報５０﹒４元，最低見４９﹒１元創一個半月低；成交約９０８萬股，涉資４﹒９３億元，
主動買盤５９％。
　　期內，集團收入７８﹒３７億人民幣，按年升３﹒５６％；毛利１８﹒１８億元人民幣，按
年跌１２﹒７７％；毛利率２３﹒２％，按年跌４﹒３個百分點。
　　第二季純利２﹒６８億元人民幣，按年跌２０﹒８％；毛利９﹒９５億元人民幣，按年升４
﹒２％；期內收入４２﹒７７億元人民幣，按年升１２﹒１％。
　　現時，恆生指數報２５４７５，升３６１點或升１﹒４４％，主板成交７５０﹒６３億元。
國企指數報１０３１５，升１０３點或升１﹒０１％。
　　上證綜合指數報３３８５，升４點或升０﹒１３％，成交２１８２﹒８８億元人民幣。深證
成份指數報１３６５２，升１７４點或升１﹒３０％，成交３４９０﹒８１億元人民幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　５０﹒４００元　　　跌６﹒５８％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　　３﹒２４０元　　　升５﹒１９％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　２８﹒０５０元　　　跌５﹒７１％
　　聯想集團　（００９９２）　　　　４﹒８６０元　　　跌０﹒２１％
　　通達集團　（００６９８）　　　　０﹒４５５元　　　無升跌
　　舜宇光學　（０２３８２）　　１２４﹒１００元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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