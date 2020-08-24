《異動股》瑞聲（０２０１８）倒跌近７％，中期少賺５８﹒４％

《經濟通通訊社２４日專訊》瑞聲科技（０２０１８）中期純利３﹒２億元人民幣，按年跌

５８﹒３７％；削派中期息至０﹒１元，對比去年同期派０﹒４元。瑞聲午後股價倒跌６﹒５８

％，報５０﹒４元，最低見４９﹒１元創一個半月低；成交約９０８萬股，涉資４﹒９３億元，

主動買盤５９％。

期內，集團收入７８﹒３７億人民幣，按年升３﹒５６％；毛利１８﹒１８億元人民幣，按

年跌１２﹒７７％；毛利率２３﹒２％，按年跌４﹒３個百分點。

第二季純利２﹒６８億元人民幣，按年跌２０﹒８％；毛利９﹒９５億元人民幣，按年升４

﹒２％；期內收入４２﹒７７億元人民幣，按年升１２﹒１％。

現時，恆生指數報２５４７５，升３６１點或升１﹒４４％，主板成交７５０﹒６３億元。

國企指數報１０３１５，升１０３點或升１﹒０１％。

上證綜合指數報３３８５，升４點或升０﹒１３％，成交２１８２﹒８８億元人民幣。深證

成份指數報１３６５２，升１７４點或升１﹒３０％，成交３４９０﹒８１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ５０﹒４００元 跌６﹒５８％

高偉電子 （０１４１５） ３﹒２４０元 升５﹒１９％

比亞迪電子（００２８５） ２８﹒０５０元 跌５﹒７１％

聯想集團 （００９９２） ４﹒８６０元 跌０﹒２１％

通達集團 （００６９８） ０﹒４５５元 無升跌

舜宇光學 （０２３８２） １２４﹒１００元 無升跌

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（ｎｓ）

