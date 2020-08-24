《異動股》科指ＥＴＦ將出場，美團午後突飆逾半成，阿里揚逾４％

《經濟通通訊社２４日專訊》美團點評（０３６９０）現價升５﹒３８％，報２５８﹒４元

，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒８６％。；成交約２７３１萬股，涉資

６７﹒１９億元。

美團績後表現反覆，惟午後獲資金熱捧，股價急升，盤中高見２６０元，再創上市新高。

另外，「港版納指」恆生科技指數發布近一個月，日前報導指最少有３間主要的ＥＴＦ發行

商包括恆生、南方東英及華夏基金已向證監會提交產品申請，且最快本周內掛牌。據披露，南方

東英推出「南方東英恆生科技指數ＥＴＦ」，產品編號３０３３，每手基金單位２００個，並擬

每年１２月派息，有望成為首隻上市的科指ＥＴＦ。

十大科指權重股普遍上揚，阿里巴巴（０９９８８）午後升幅擴大至４﹒１１％，報２６３

﹒２元；騰訊（００７００）升３﹒９６％，報５３８﹒５元；京東（０９６１８）升２﹒７１

％，報２９５﹒４元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅２１﹒７６％；小米（０１８１０

）亦走高１﹒８７％，報１８﹒５元。

現時，恆生指數報２５４８８，升３７４點或升１﹒４９％，主板成交９０９﹒１２億元。

國企指數報１０３２０，升１０８點或升１﹒０６％。恆生科技指數報７２７９，升１１０點或

升１﹒５５％。

上證綜合指數報３３９１，升１０點或升０﹒３１％，成交２６９７﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１３７０２，升２２４點或升１﹒６６％，成交４３７３﹒５８億元人民幣

。



表列十大科技指數權重股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團點評（０３６９０） ２５８﹒４０元 升５﹒３８％

阿里巴巴（０９９８８） ２６３﹒２０元 升４﹒１１％

騰訊控股（００７００） ５３８﹒５０元 升３﹒９６％

京東集團（０９６１８） ２９５﹒４０元 升２﹒７１％

小米集團（０１８１０） １８﹒５０元 升１﹒８７％



金蝶國際（００２６８） １８﹒６４元 升１﹒７５％

阿里健康（００２４１） １９﹒０８元 升１﹒０６％

舜宇光學（０２３８２） １２５﹒００元 升０﹒７３％

中芯國際（００９８１） ２５﹒６５元 跌１﹒１６％

瑞聲科技（０２０１８） ５２﹒８５元 跌２﹒０４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｙｋ）

