【創板改革】劉鶴冀創板更好服務成長創新企業，支持更多企業上市

《經濟通通訊社２４日專訊》深交所今日舉行創業板改革並試點註冊制首批企業上市儀式，
中證監主席易會滿在上市儀式上宣讀國務院副總理劉鶴致辭。劉鶴指出，推進創業板改革並試點
註冊制為下一步中小板和主板註冊制改革奠定基礎，希望創業板更好服務成長性、創新型企業，
與其他板塊各有側重相互補充，形成多層次市場體系，增加市場的包容度和覆蓋面，支持更多的
優質公司在國內上市。（ｌｃ）
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