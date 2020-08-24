【創板改革】深交所理事長：推動科技、資本和實體經濟高水平循環

《經濟通通訊社２４日專訊》深交所理事長王建軍今日在創業板改革並試點註冊制首批企業

上市儀式上表示，深交所將不斷開拓進取，切實承擔起建設優質的創新資本中心和世界一流交易

所的重任。堅守創業板定位，辦出更大優勢和特色，更好服務高新技術型企業、成長型創新創業

企業，支持更多優質公司在創業板上市，推動科技、資本和實體經濟高水平循環。（ｌｃ）

