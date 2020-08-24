【創板改革】中證監：創板改革並試點註冊制落地，助力大灣區建設

《經濟通通訊社２４日專訊》創業板改革並試點註冊制首批企業上市儀式今日在深交所舉行

。中證監在官方微信公眾號發文指，推進創業板改革並試點註冊制，是資本市場建設承上啟下的

重要環節，對於完善中國資本市場體系、助力粵港澳大灣區建設、乃至促進國民經濟整體良性循

環和經濟高質量發展具有重大意義。

下一步，中證監將會同交易所等有關各方，加快深化改革，持續創新發展，推進建設優質的

創新資本中心和世界一流的交易所，推動實現資本市場高質量發展。（ｌｃ）

