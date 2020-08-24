《午市前瞻》港股期結日前上升阻力大，料暫難突破２６１００點

《經濟通通訊社２４日專訊》美國上周五（２１日）公布８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ

）初值較預期理想，商業活動重返擴張水平，美股造好，當中納指標指創收市新高。受外圍帶動

，港股今早高開高開２３８點報２５３５２點。此外，內地創業板改革並試點註冊制順利落地Ａ

股上揚，刺激港股升幅半日最多擴大至２５５４５點飆４３２點，多隻重磅股及地產股造好。港

股半日收報２５４８３點，升３６９點或升１﹒４７％，主板成交７３９﹒１７億元。國企指數

報１０３１２點，升１００點或升０﹒９８％。恆生科技指數報７２４２點，升７３點或升１﹒

０３％。

Ａ股創業板改革後上揚，上證綜合指數報３３８６點，升６點或升０﹒１８％，成交２１５

２﹒７７億元人民幣。深證成份指數報１３６６５點，升１８７點或升１﹒３９％，成交３４３

７﹒４７億元人民幣。

重磅股方面，友邦保險（０１２９９）升４﹒３３％，報７８﹒３元；匯豐控股（００００

５）升０﹒４５％，報３３﹒８元；中國移動（００９４１）升１﹒２％，報５９﹒１元；香港

交易所（００３８８）升０﹒６９％，報３７９元；建設銀行（００９３９）無升跌，報５﹒７

９元。



＊納指破頂，阿里及騰訊各漲近４％＊



納指上周五破頂高見１１３２６點，科網股造好。傳主要股東將ＡＤＲ股份轉成港股阿里巴

巴（０９９８８）升３﹒５６％，報２６１﹒８元。京東（０９６１８）績後持續強勢，升２﹒

９２％，報２９６元。以現價計，該股暫連升５日，累計升幅２２﹒０１％。次季多賺１﹒５２

倍 至２２﹒１億人幣的美團點評（０３６９０），半日股價升０﹒８２％，報２４７﹒２元。

小米集團（０１８１０）升０﹒９９％，報１８﹒３４元，騰訊控股（００７００）升３﹒７６

％，報５３７﹒５元。

Ｓａａｓ股普遍造好。瑞信指微盟（０２０１３）管理層對全年快速增長有信心，微盟半日

升８﹒５５％，報１１﹒９４元；中國有贊（０８０８３）升３﹒８７％，報１﹒６１元；金蝶

國際（００２６８）升１﹒３１％，報１８﹒５６元；金山軟件（０３８８８）升２﹒３４％，

報４３﹒６５元；中國軟件國際（００３５４）升２﹒８９％，報５﹒３４元。

手機設備股個別走。瑞聲科技（０２０１８）中午公布業績，半日升２﹒９７％，報５５﹒

５５元，舜宇光學科技（０２３８２）升０﹒７３％，報１２５元；丘鈦科技（０１４７８）跌

４﹒３４％，報１０﹒１４元；比亞迪電子（００２８５）跌５﹒３８％，報２８﹒１５元；高

偉電子（０１４１５）升５﹒５２％，報３﹒２５元。



＊本地疫情持續轉好，太古Ａ半日彈４％＊



本地疫情持續轉好，地產股炒上。太古Ａ（０００１９）升４﹒２６％，報４２﹒８５元；

九龍倉置業（０１９９７）升２﹒４７％，報３３﹒２元；長實集團（０１１１３）升２﹒３７

％，報４３﹒１５元；信和置業（０００８３）升２﹒１９％，報９﹒３４元；新鴻基地產（０

００１６）升１﹒８５％，報１０１﹒７元。

人民幣走勢近期轉好，內房股上揚。獲多間大行升目標價的雅居樂（０３３８３）升４﹒１

７％，報１０﹒９８元；華潤置地（０１１０９）升２﹒１６％，報３５﹒５元；

龍湖集團（００９６０）升１﹒６５％，報３９﹒９５元；中國海外發展（００６８８）升１﹒

０８％，報２３﹒５元；世茂集團（００８１３）升１﹒０４％，報３３﹒８５元。

受水泥價格上漲，及華潤水泥（０１３１３） 同業業績提振，其他水泥股及重型機械股亦

造好。中期多賺一成一的華潤水泥升６﹒８８％，報１１﹒５元；海螺水泥（００９１４）升４

﹒３６％，報５９﹒９元；中國建材（０３３２３）升３﹒９７％，報１２﹒０６元；中期多賺

近五成六的中聯重科（０１１５７），半日升４﹒８４％，報８﹒４４元；濰柴動力（０２３３

８）升１﹒６４％，報１６﹒１４元。

＊彭偉新：於結算日前暫不建議部署任何板塊＊



上周五（２１日）美股造好，加上美國政府考慮美企可繼續在中國使用微信，騰訊（００７

００）表現回勇，帶動港股半日曾飆４００點。京華山一研究部主管彭偉新對《經濟通通訊社》

表示，本日港股曾抽升逾四百點，但資金流入不算多，不是突破市。股王騰訊雖造好，但從成交

量和主動買入率看不及之前多，加上目前港股位置較貼近之前反彈的高位（２６１００點），相

信在期指結算日（８月２８日）前市場還是觀望為主，每上升２００點都有較大阻力。料短期港

股於保力加通道頂部（約２５５５２）及２５０天線（約２５７８５）見阻力，另外廿天線（約

２４９５７）是關鍵支持。

友邦（０１２９９）公布中期業績當日急插後，連續兩日反彈，彭偉新指雖然業績當日股價

下挫，但資金流入多，相信市場是借回調買入搏反彈。不過，建議於結算日前先不要部署任何板

塊，儘管小米及阿里將於９月７日「染藍」，認為目前股價已反映，加上兩者佔恆指比重不大，

建議短線投資者在之前先鎖定目標。（ｆｚ、ｋｓ）

