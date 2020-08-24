《娥姐錦囊－張賽娥》保就業微調原意是好，但「不患寡而患不均」

《娥姐錦囊》政府上周公布，本港經季節性調整失業率由今年４－６月的６﹒２％回落至５

－７月的６﹒１％，保就業計劃應記一功。雖然勞福局局長羅致預告，叫市民不要期望有第三期

保就業計劃出台，但世事難料，如果疫情再惡化，相信港府仍可能出招，支援勞工市場。

政府早前公布第二期「保就業」計劃細節，其中要求本港兩大超市惠康和百佳，若申領工資

補貼，必須作出額外承諾，為客人提供減價，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市券，坊間對

此有不同聲音。事實上，新冠肺炎疫情對各行各業均有不同的影響，政府微調措施亦無不可，只

是在處理上，當局可以把所有超市都涵蓋在內，不必只局限於兩大超市，所謂「不患寡而患不均

」，尤其本港超市數目不多，即使將所有超市包括在內，也不會令行政工作大增，反可免落人口

實。

當然政府微調政策的原意良好，新冠疫情對不少基層人士都帶來影響，而他們主要花費均在

食物及日用品上，超市領取工資補貼後，回饋市民，將可令有需要的人士得益。

特首林鄭月娥近日強烈呼籲業主為租客（特別是零售、飲食界）提供租務紓緩，但本港始終

奉行市場經濟，政府可以作出呼籲，最後業主如何回應，則要放手讓市場自行調節，避免作出行

政干預。目前本港商鋪空置率已經上升，不排除部分業主也願意減少租金，留住租客，共渡時艱

，而對一些不太受影響的行業，業主或會有其他考慮。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

