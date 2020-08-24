【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４１﹒２億人幣，買騰訊美團沽小米中芯

《經濟通通訊社２４日專訊》美國商業活動回升至擴張水平，加上蘋果股價造好，美股上周

五做好，納指跟標普盤中再創新高。加上本港今日新增確診人數進一步回落，港股高開２３８點

，報２５３５２，升幅曾收窄至２１１點，低見２５３２５點，但買盤湧入下，恆指升幅擴大，

尾市進一步攀升，Ｕ盤嘜高至全日最高位收市。恆指報２５５５１點，升４３７點或１﹒７４％

。

按額度計算，北水全日淨流入４１﹒２億元人民幣，增加４８﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、比亞迪電子（００２８５）；淨

賣出最多的依次是小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）、融創中國

（０１９１８）。

主板成交１４０１﹒５４億元增加１８﹒６％。其中港股通成交２４９﹒２億元，佔總成交

１７﹒８％。



＊騰訊重拾北水歡心，淨流入近１４億＊



外電報道美國或允許蘋果等在華美企與微信交易，騰訊控股升５﹒７９％報５４８元，北水

淨買入１３﹒８億元。

美團點評中期業績好過預期，盤中再創上市高，市值突破１﹒５萬億元。收市仍飆８﹒４％

報２６５﹒８元，北水淨買入１１﹒５億元。

比亞迪電子跌７﹒５６％報２７﹒５元，北水淨買入１﹒９億元。

即將染藍的小米升１﹒５４％報１８﹒４４元，北水淨賣出２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １３﹒８３

美團點評 （０３６９０） １１﹒５１

比亞迪電子 （００２８５） １﹒８７

金蝶國際 （００２６８） １﹒７３

金山軟件 （０３８８８） １﹒６６



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －２﹒００

中芯國際 （００９８１） －１﹒８０

融創中國 （０１９１８） －１﹒３９

威高股份 （０１０６６） －１﹒０２

微創醫療 （００８５３） －０﹒５６

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（ｃａ）

