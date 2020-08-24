  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/08/2020 16:15

《美元走勢－羅明立》歐元失守２０天線，留意１﹒１７重要支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒９４　　　１０５﹒６９　　　１０５﹒８５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８１５　　　１﹒１７８５　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１１６　　　１﹒３０８２　　　１﹒３０８９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１２８　　　０﹒９１０５　　　０﹒９１０６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０３　　　７﹒７４９９　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國８月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值續升至５３﹒６，
高於市場預期的５１﹒９。期內，Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ初值則升至５４﹒８，高於市場預
期的５１。當中，新訂單分類指數更重返擴張水平，由４９﹒４升至５４。美國製造業及服務業
活動均高於市場預期，帶動８月Ｍａｒｋｉｔ綜合採購經理指數（ＰＭＩ）初值升至５４﹒７，
高於前月的５０﹒３，並創１年半新高。
　　美國ＰＭＩ數據較歐元區理想，美匯指數回升，突破２０天平均線。市場關注本周四舉行的
全球央行年會（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ），屆時美聯儲主席鮑威爾將會就美國經濟前景發表
言論，以評估美聯儲未來的政策取向。
　　歐元區８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為５１﹒７，低於市場預期的５２﹒９，期
內，服務業ＰＭＩ初值則由５４﹒７急挫至５０﹒１，亦不及市場預期的５４﹒５，主要由於整
體需求轉弱，以及企業持續削減人手導致。歐元跌至１﹒１７５０，失守２０天線，短線轉弱，
留意１﹒１７重要支持的表現，低位可吸納，上方留意１﹒１８３０╱５０的表現，即市可低買
高沽。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１７２０　　　１﹒１８５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/08/2020
【創板改革】創板18新股全高收　康泰醫學曾飆29倍收升10倍
財經熱話24/08/2020
【愈大價愈靚】阿里股東轉換港股　騰訊傳華府放寬微信　齊漲4%
FOCUS24/08/2020
【FOCUS】改革增科技戰底氣 創板「價值投資」仍需時
開市Good Morning24/08/2020
《開市 GoodMorning》溫傑：小米低位有貨或18元止賺
香港要聞21/08/2020
【新冠肺炎】林鄭預計9月1日開展全民檢測計劃　爭取兩周內完成
財經熱話21/08/2020
【績後觀點】疫情加速快消品增長　阿里季績有驚喜大行紛升目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金