《美元走勢－羅明立》歐元失守２０天線，留意１﹒１７重要支持

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０５﹒９４ １０５﹒６９ １０５﹒８５

歐元╱美元 １﹒１８１５ １﹒１７８５ １﹒１８１０

英鎊╱美元 １﹒３１１６ １﹒３０８２ １﹒３０８９

美元╱瑞郎 ０﹒９１２８ ０﹒９１０５ ０﹒９１０６

美元╱港元 ７﹒７５０３ ７﹒７４９９ ７﹒７５００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國８月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值續升至５３﹒６，

高於市場預期的５１﹒９。期內，Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ初值則升至５４﹒８，高於市場預

期的５１。當中，新訂單分類指數更重返擴張水平，由４９﹒４升至５４。美國製造業及服務業

活動均高於市場預期，帶動８月Ｍａｒｋｉｔ綜合採購經理指數（ＰＭＩ）初值升至５４﹒７，

高於前月的５０﹒３，並創１年半新高。

美國ＰＭＩ數據較歐元區理想，美匯指數回升，突破２０天平均線。市場關注本周四舉行的

全球央行年會（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ），屆時美聯儲主席鮑威爾將會就美國經濟前景發表

言論，以評估美聯儲未來的政策取向。

歐元區８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為５１﹒７，低於市場預期的５２﹒９，期

內，服務業ＰＭＩ初值則由５４﹒７急挫至５０﹒１，亦不及市場預期的５４﹒５，主要由於整

體需求轉弱，以及企業持續削減人手導致。歐元跌至１﹒１７５０，失守２０天線，短線轉弱，

留意１﹒１７重要支持的表現，低位可吸納，上方留意１﹒１８３０╱５０的表現，即市可低買

高沽。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１８２０ １﹒１７２０ １﹒１８５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

