傳騰訊（００７００）私有化樂遊接近達成協議

《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述知情人士表示，騰訊（００７００）私有化手遊開發

商樂遊科技（０１０８９）已接近達成協議，對樂遊的估值約１３億美元（約１０１﹒４億港元

）。

知情人士透露，多家公司正討論的價格區間為每股３﹒３元至３﹒４元，樂遊大股東郁國祥

計劃出售所持全部股權，其截至去年１２月底持股約６９％。報道又指，談判已進入最後階段，

最早有機會於本周宣布協議。樂遊和騰訊的代表暫未回應。（ｃｗ）

