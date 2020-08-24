瑞聲科技中期少賺５８﹒４％至３﹒２億人幣，中期息０﹒１港元

《經濟通通訊社２４日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布，集團截至２０２０年６月３０

日止中期純利３﹒２億元（人民幣．下同），按年跌５８﹒３７％；每股基本盈利０﹒２７元；

派中期息０﹒１港元，對比去年同期派０﹒４港元。

期內，集團收入７８﹒３７億元，按年升３﹒５６％；毛利１８﹒１８億元，按年跌

１２﹒７７％；毛利率２３﹒２％，按年跌４﹒３個百分點。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

