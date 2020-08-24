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24/08/2020 12:13

瑞聲科技中期少賺５８﹒４％至３﹒２億人幣，中期息０﹒１港元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布，集團截至２０２０年６月３０
日止中期純利３﹒２億元（人民幣．下同），按年跌５８﹒３７％；每股基本盈利０﹒２７元；
派中期息０﹒１港元，對比去年同期派０﹒４港元。
　　期內，集團收入７８﹒３７億元，按年升３﹒５６％；毛利１８﹒１８億元，按年跌
１２﹒７７％；毛利率２３﹒２％，按年跌４﹒３個百分點。（ｃｗ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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