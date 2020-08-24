【新冠肺炎】邱騰華：與泰國日本等十國商討旅遊氣泡安排

《經濟通通訊社２４日專訊》商經局局長邱騰華表示，已與８至１０個國家互相查詢有關「
旅遊氣泡」措施，即互相通關的模式，目前與泰國及日本深入商討細節，強調決定實施前要視乎
兩地疫情，會有衞生部門參與
他表示，健康碼措施上月已大致準備就緒，若非本港社區爆發疫情，措施已經實施，並以通
行內地和澳門。他續指，當本港重開關口，健康碼不只可用於內地，亦可應用在其他地方，相信
措施將會是新常態。（ｃｌ）
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