【夜期時段】即月期指最新報２５５３４點，升２４點，低水１８點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５５１０點，無升跌，低水４２

點，最新報２５５３４點，升２４點，低水１８點，合約成交８９５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０３０６點，升４點，低水３１點，最新報１０３０８點

，升６點，低水２９點，合約成交２３７張。

