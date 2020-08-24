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即市新聞

24/08/2020 19:04

《再戰明天》粵海和碧桂園派業績，美公布經濟諮詢會消費信心指數

　　《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日），美國公布８月經濟諮詢委員會消費者信心指
數，德國公布第二季國內生產總值。

＊里奇蒙儲行總裁巴爾金發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：３０ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發
表在線講話。

＊美國公布８月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊

　　在數據方面，明午２：００ｐｍ，德國公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率跌幅
料由２﹒２％擴大至１０﹒１％；年率跌幅料由２﹒３％擴大至１１﹒７％。
　　４：００ｐｍ，德國公布８月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９０﹒５升上９２﹒２。
　　９：００ｐｍ，美國６月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數（經季節調
整），月率料由０﹒０４％升上０﹒１％。美國６月ＦＨＦＡ房價指數月率料由下滑０﹒３％升
上０﹒３％。１０：００ｐｍ，美國公布７月新屋銷售，料由７７﹒６萬升上７８﹒５萬，月率
料由１３﹒８％降至１﹒２％。美國亦公布８月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由９２﹒６
升上９３。８月里奇蒙儲行製造業指數料維持於１０。

＊粵海投資和富豪產業信託派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：粵海投資（００２７０）、中國太平（００９６６）、
華潤燃氣（０１１９３）、招金礦業（０１８１８）、富豪產業信託（０１８８１）、石四藥集
團（０２００５）、碧桂園（０２００７）等。（ｈｏ）

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