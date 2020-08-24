中海外：有信心完成全年銷售四千億的目標，未來積極參與香港項目

《經濟通通訊社２４日專訊》中海外（００６８８）上半年合約銷售額為１７２０﹒１億元

（人民幣．下同），較集團計劃於今年完成４０００億港元的銷售目標達標率不足一半。行政總

裁張智超於網上業務會議中坦言，目標本身已具挑戰性，需要集團努力及好的市場契機來完成，

惟今年初疫情對銷售及供貨均遭成影響，在集團集中供貨下，６月份銷售額創新高達５６０億元

，而下半年是集團重點的供貨階段，料佔新增供貨量約６１％，只要經濟不出現重大惡化，仍有

信心完成全年銷售４０００億的目標。

他解釋，上半年整體內房企業銷售下跌５﹒４％，但集團銷售額仍能跑贏大市，按年增長

４﹒２％；此外，集團上半年銷售回款增速亦優於銷售額，按年升８﹒５％至１４４５﹒３億元

，令經營現金流仍錄盈利，有利下半年的投資發展。

市傳內地將進一步收緊房企融資，並為房企財務指標列出「三道紅線」。主席顏建國稱，截

至６月底，集團剔除預售款後的資產負債率為５３﹒８％、淨負債比率為３２﹒７％、現金短債

比為１８﹒９，均未達其紅線規定的７０％、逾１００％及小於１倍。

香港市場方面，財務總監呂世傑稱，雖然香港經濟短期受疫情打擊，但香港土地稀缺，加上

低息環境及剛需支持下，中長期市場仍穩健向好，而去年旗下「天鑽」銷售額達９７﹒６７億港

元，而目前在香港可售資源亦逾１３００億港元，未來有合適項目集團將會積極參與。（ｙｗ）

