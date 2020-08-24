【企業盈警】中國興業（１３２）料中期盈轉虧，蝕約１７９４萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》中國興業控股（００１３２）公布，預期截至今年６月底止六
個月將盈轉虧，錄得虧損約１７９３﹒９萬元，去年同期則錄盈利２５６９﹒９萬元，主因期內
可確認入損益的發展丹灶產業園之政府補貼及補償減少４０７７﹒９萬元所致。（ｙｗ）
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