【企業盈警】邵氏兄弟控股（９５３）料中期將盈轉虧

《經濟通通訊社２４日專訊》邵氏兄弟控股（００９５３）公布，預計截至今年６月底止六
個月將錄得公司擁有人應佔虧損，而於去年同期則錄得溢利約１５０萬元人民幣，主因期內電影
及劇集以及藝人及活動管理業務的貢獻減少所致。
公司又指，自今年初爆發的新冠狀狷毒已削弱香港及中國內地娛樂行業的整體情緒，故令期
內若干電影及劇集項目的上映及發展被推遲及藝人及活動管理業務外部商業活動減少。（ｙｗ）
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